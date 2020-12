Odstrániť riziko - a úplne...

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, hlavný hygienik SR sa k otázke, kedy budú môcť ísť deti do školy vyjadril, že z epidemiologického hľadiska by bolo najlepšie, keby deti do školy vôbec nešli. Čo k tomu dodať?

Azda len to, že z epidemiologického hľadiska by bolo ešte lepšie, keby sa deti vôbec nerodili.