George - čierny peter Slovenskej sporiteľne

Sú účty a peniaze v bezpečí? Prečo s nimi môže disponovať osoba, ktorá nie je oprávnená? Svojmu e-bankovníctvu SlSp platí reklamu v televízii, hoci je neoddeliteľnou súčasťou ich služieb. Radšej keby spoľahlivo fungovalo...

Komu sa nechce čítať celú genézu mojich skúseností so službami SlSp, nech prejde až na červený nadpis: "To najvážnejšie prišlo teraz"

Pred viac ako desiatimi rokmi oslovila Konferencia biskupov Slovenska naše banky, či by neponúkli produkt pre farnosti, ktorý by za primeranú cenu poskytoval služby, aké ony potrebujú. Produkty na mieru ponúkli dve banky, pričom Slovenská sporiteľňa pripravila dva produkty. Jeden so základnými službami, druhý trochu rozšírený za vyšší poplatok.

Okrem výhodného poplatku za vedenie účtu bola asi najväčším bonusom možnosť vkladať mince bez poplatku, čo je pre príjmi v kostoloch dosť významná služba.

Veď aj obchodníci mávajú problémy pri ukladaní tržby do banky, ak majú väčší počet mincí. Pri vklade jednocentoviek je poplatok vyšší, než vkladaná suma.

A tak mnohí farári využili ponuku týchto produktov. Keď som vtedy prišiel do miestnej pobočky SlSp, narazil som na problém - pracovníčky, ani riaditeľka pobočky o tomto produkte vôbec nevedeli. No po komunikácii riaditeľky pobočky s centrálou sa problém vyriešil.

Ďalšie prekvapenie nastalo, keď banka zistila, že dva produkty sú zbytočné, a tak ich zlúčila. Služby rozšíreného produktu, o ktoré nebol záujem zrušila, výšku poplatku ponechala...

Nielen prekvapenie, ale aj rozhorčenie mi spôsobil mesačný výpis z účtu asi po pol roku, kde sa objavila samostatná položka - poplatok za spracovanie mincí. Išiel som to do banky reklamovať, veď pri tomto produkte máme garantované tri vklady mincí mesačne bez poplatku. Pani riaditeľka mi to s profesionálnym úsmevom vysvetlila, že vklad mincí na účet je aj naďalej zadarmo, ale poplatok je za "spracovanie mincí".

Ale veď ich nosím roztriedené, spočítané, nasáčkované podľa stanoveného počtu. "Ale mi ich musíme prepočítať. Nie, že by sme Vám neverili, ale môžete sa pomýliť," zaznela odpoveď s profesionálnym úsmevom.

Ale vynašiel som sa: Časť mincí som nosil na poštu; a okrem toho som si otvoril sporiaci účet v inej banke, kde sa neplatil žiaden poplatok, ale peniaze boli viazané sedemdňovou výpoveďou. Mince som nosil tam. A raz za čas som dal výpoveď v prospech farského účtu v Sporiteľni, z ktorého som potom mohol realizovať platby cez internet banking.

Ďalšie využívanie služieb Sporiteľne už bolo bezproblémové, až kým neprišla "úžasná" novinka - nové elektronické bankovníctvo George.

Najprv ma to len pri vstupe do e-bankovníctva presviedčalo, aby som vyskúšal tento úžasný nový produkt. Po čase mi prístup do starého bankovníctva zrušili a prinútili ma natvrdo tohto Georga používať.

Práve v tom čase si SlSp zaplatila masívnu televíznu reklamu na George. Načo? Veď ma - a aj ostatných klientov nasilu prinútila túto službu používať.

Prečo sa mi George nepáčil? Bolo toho viac. Ak by to bolo len o inom vizuálnom prevedení stránky, na ktoré si bolo treba prevyknúť, to by bol detail.

Lenže bolo tam množstvo ďalších nedostatkov a problémov.

Napríklad v pôvodnom bankovníctve som mal zadefinovaných partnerov, ktorým jednoduchým kliknutím som mohol poslať preddefinovanú platbu. Na jedno číslo účtu partnera som mohol mať preddefinovaných aj viac platieb, s rôznymi variabilnými symbolmi. Bola tam možnosť nastaviť si text, ktorý sa zobrazí vo výpise z účtu.

Toto malo význam napríklad pri posielaní peňazí na ten istý účet Arcibiskupského úradu, kde rôzne zbierky (na charitu, na kňazský seminár, na misie...) sa rozlišujú len variabilným symbolom.

Mal som teda preddefinované rôzne platby na jeden účet, s odlišným variabilným symbolom a s textom, ktorý sa mi objavil vo výpise - "ABÚ - charita", "ABÚ - seminár", "ABÚ - misie", ...

Po prechode na Georga som zistil, že je tam vytvorený "inteligentný" adresár, ktorý obsahuje nielen mojich preddefinovaných partnerov, ale aj účty všetkých, ktorým som niekedy posielal platbu, alebo oni platbu poslali mne.

Totálny guláš!

Hneď som aj narazil na problém: potreboval som zrealizovať jednu pravidelnú platbu. "Inteligentný George" mi okamžite ponúkol v adresári príjemcu. Lenže platba neprešla: účet neexistuje.

Potom som zistil, že George mi ponúkol číslo účtu, ktoré príjemca používal skôr, a ktoré už pred piatimi rokmi zrušil. No George mi ponúkol práve toto staré číslo, až ďalším blúdením v adresári som našiel aj to aktuálne (mimochodom, ktoré som mal nastavené ako preddefinovaného partnera).

Už som bol teda poučený, že sa na adresár spoliehať nemôžem, ale musím si vždy kontrolovať, čo za číslo účtu mi George ponúkne.

Ďalšie nepríjemné prekvapenie nastalo, že George mi zrušil preddefinované platby, keď boli viaceré na rovnaké číslo účtu. Dovolí len jednu.

Čiže preddefinovaná platba zostala "ABÚ - charita" s príslušným variabilným symbolom. Keď som chcel poslať peniaze zo zbierky na seminár, nastal problém. Myslel som si, že zvolím platbu, prepíšem "ABÚ - charita" na "ABÚ - seminár", prepíšem variabilný symbol a bude to.

Ale chyba lávky!

Musel som zrušiť rozpísanú platbu, prejsť do nastavenia platieb, tam údaje prepísať, vyžiadať si potvrdzujúci SMS-kód, zadať ho do počítača a zmeny nastavení uložiť. A až potom platbu nanovo zadať.

Pri ďalšej platbe inej zbierky som potom celý postup prepisovania musel opakovať znovu...

Myslel som si, že to obídem, keď budem adresár ignorovať. Lenže akonáhle "geniálny George" zistil, že som zadal číslo účtu, ktoré má uložené v adresári, tak všetky ostatné údaje zadávanej platby (bez upozornenia) prepísal podľa toho, čo mal uložené v pamäti.

Rozhorčený som napísal na riaditeľstvo SlSp, kde som im všetky nedostatky opísal, aj som uviedol, čo majú lepšie vyriešené v dvoch ďalších bankách, kde internet banking používam. A požiadal som ich, aby mi sprístupnili staré elektronické bankovníctvo, kým chyby neodstránia.

Odpísali mi, že do starého bankovníctva ma už nepustia, lebo chcú, aby sa už používal len George. A čo sa týka nedostatkov - poslali mi e-mailovú adresu na ich programátorov, že nech to napíšem im.

Programátor - patrične hrdý na svoje dielo (za ktoré dostal určite slušnú odmenu), mi dotknuto a ješitne odpísal, že George je ten najlepší produkt v elektronickom bankovníctve a preto v ňom nebude robiť žiadne zmeny.

Nezostalo mi teda nič iné, len sa s daným stavom zmieriť a uvažovať o prípadnom prechode do inej banky.

To najvážnejšie prišlo teraz:

Od 1. júla som bol preložený na inú faru. Vopred som zavolal do pobočky s otázkou ako postupovať pri zriadení prístupu novému farárovi k účtu. Povedali mi, že ja chodiť nemusím, stačí ak príde nový farár a preukáže sa dokladom, že je novým štatutárom farnosti, oprávneným disponovať s účtom.

Pri odovzdávaní farnosti kolegovi som mu teda okrem iného dal aj prístupové meno a heslo k účtu, pričom som ho upozornil, že kým sa neprihlási na pobočke, nemôže realizovať žiadnu platbu, lebo potvrdzovací kód by prišiel na mobil mne.

Podľa inštrukcií sa potom kolega išiel prihlásiť do pobočky v banke.

Tiež aj ja som sa bol prihlásiť v pobočke SlSp môjho nového pôsobiska.

Riaditeľka pobočky, keď sa dozvedela, kvôli čomu som tam prišiel poslala k pracovníkovi, čo ma vybavoval, ešte jednu kolegyňu, aby dohliadala, že všetko urobí správne.

Pracovník pobočky ma na základe potvrdenia, že som nový štatutár farnosti, zaevidoval ako disponenta k farskému účtu a zároveň sa opýtal, či má zrušiť prístupové právo k účtu predošlému farárovi? Povedal som, že samozrejme áno.

Potom som sa spýtal na zasielanie mesačných výpisov e-mailom, pretože predošlý farár e-mail nepoužíval, ako som sa vtedy dozvedel, on si výpisy sťahoval cez internet banking. V Georgovi je totiž možné priamo si výpis stiahnuť, alebo sa dá nastaviť posielanie na e-mail. Tak som požiadal, že nech mi nastavia posielanie výpisu na farskú e-mailovú adresu, ktorú som im nadiktoval.

(Obaja bankoví pracovníci, ktorí zmeny realizovali a kontrolovali, však netušili, že inteligentný a autonómny George urobí sám od seba ešte aj inú zmenu - ale o tom až trochu ďalej...)

Potom prišiel na rad internet banking. Pracovník pobočky mi povedal, že prístupové údaje mi zostávajú tie isté. Keďže som iný produkt u Sporiteľne nemal, ani ma nenapadlo, že internet banking sa viaže na osobu, a nie na produkt. Čiže s tými istými prihlasovacími údajmi sa dostanem k rôznym účtom, ku ktorým mám v banke zriadený prístup.

Zaskočený som povedal, že som prístupové údaje dal novému farárovi, lebo som si myslel, že sa viažu na účet. Pracovník povedal, že jemu dali v banke nové prístupové údaje, a že mne teda len zmenia heslo a prístupové meno mi zostáva to, ktoré som mal doteraz.

S dobrým pocitom (a rúškom na tvári) som pobočku opúšťal v presvedčení, že všetko je, ako má byť.

No keď som sa prihlásil do internet bankingu, hneď ma zaskočili dve veci:

Prvá - po prihlásení do Georga mi to rovno otvorilo účet mojej bývalej farnosti. Pochopil som, že po zaregistrovaní nového farára, mne prístup k účtu nezrušili.

Druhá - prepol som sa na účet mojej novej farnosti. Keďže predošlý farár mi odovzdal účtovníctvo ešte pred vygenerovaním mesačného výpisu za jún a doručenie e-mailom vtedy ešte nebolo nastavené, chcel som si ten výpis vytlačiť. Lenže - moje oprávnenie k účtu je od júla a tak k starším výpisom nemám prístup. Predošlému farárovi som už prístup zrušil, takže k výpisu sa nemôžem dostať ani ja, ale už ani on. - Kocúrkovo...

A teraz príde to najúžasnejšie prekvapenie - Čierny Peter = George !!!

Potreboval som zrealizovať dve platby. Prihlásil som sa do Georga, prestavil som sa zo starého účtu (na ktorý by som už nemal mať prístup) na nový. A zrealizoval prvú platbu. Všetko prebehlo, ako malo.

Tak som zadal druhú platbu, ktorá mala ísť za službu, pravidelne konanú pre moju novú farnosť. Po zadaní mena príjemcu mi George aktívne hneď ponúkol aj jeho číslo účtu.

Prekvapilo ma to, ale myslel som, že to číslo účtu eviduje preto, lebo z tohto účtu sa už naň v minulosti platilo. A tak si ho pamätá.

Podľa môjho dobrého zvyku - som si číslo účtu porovnal s faktúrou. Všetko sedelo, tak som platbu zrealizoval.

Hneď potom mi udrelo do očí, že je tam nejaký divný zostatok na účte.



George ma sám z vlastnej iniciatívy prehodil do účtu mojej bývalej farnosti, a platbu tak zrealizoval z iného účtu, než ktorý som mal vybraný pri zadaní platby!

Hneď som volal príjemcovi peňazí, že platba ide z iného účtu, než mala. Ten sľúbil, že akonáhle mu peniaze nabehnú na jeho účet, okamžite ich pošle naspäť na pôvodný účet. A platbu nech zrealizujem ešte raz - zo správneho účtu.

Druhý raz som počas celej transakcie sledoval, či sa znovu nemenia údaje o účte, z ktorého platím. Tentoraz prebehlo všetko správne.

Problém je, že pri platbe sa zobrazuje názov produktu - v tomto prípade "FARNOSŤ", ale ten je rovnaký pri oboch účtoch. Názov účtu sa však nezobrazuje, len jeho číslo - a to, že je nesprávne, do očí až tak neudrie.

Potom som zavolal novému farárovi na mojom predošlom pôsobisku, a vysvetlil som mu, že som sa mu nechtiac nabúral do účtu.

Ten zhrozený okamžite volal do pobočky SlSp, kde prekvapená pracovníčka tvrdila, že ona môj prístup k účtu určite zrušila. A že to ide skontrolovať.

Odvtedy prešli dva týždne a neoprávnený prístup do účtu ešte stále mám!

Ešte šťastie, že sme kolegovia - farári a tak k zneužitiu nepríde.

Rozmýšľam, čo by sa stalo, keby v nejakej firme dal šéf výpoveď účtovníčke, ktorá mala prístup k firemnému účtu, a Slovenská sporiteľňa by jej ho nezrušila?

Kto by niesol zodpovednosť, ak by ona z pomsty za výpoveď vybielila firemný účet???!!!

No a najnovšie sa v plnej kráse (či nahote) ukázala autonómna činnosť inteligentného Georga:

Prvého dňa v mesiaci chodí elektronický výpis z účtu za predošlý mesiac.

Na e-mail mojej novej farnosti mi 1. augusta prišli výpisy DVA!

Výpis z účtu mojej terajšej farnosti a aj výpis z účtu mojej bývalej farnosti. Môjmu kolegovi však žiaden výpis neprišiel.

Predpokladám, že keď mi na pobočke nastavili posielanie výpisu z účtu na e-mail, geniálny George bez toho, aby to niekto tušil, zmenil e-mailovú adresu aj na druhom účte, ku ktorému evidoval, že mám prístup.

To je ako keď riaditeľ Slovnaftu odíde z firmy a stane sa riaditeľom Volkswagenu, a preto Sporiteľňa začne posielať výpisy z firemného účtu Slovnaftu na firemný e-mail Volkswagenu.

Toto už sa nedá inak nazvať, ako BORDEL!

Odpustite, že som ako farár použil takéto pejoratívne slovo, ale je výstižné a navyše spisovné.

Skúšal som cez internet banking - Georga zistiť informáciu o osobách, alebo aspoň ich počte, ktoré môžu s účtom disponovať. Takáto informácia je však o účte jeho majiteľovi - klientovi SlSp nedostupná.

So skúsenosťami a informáciami, ktoré som takto nazbieral, a na základe niekoľkých faktov, ktoré z pochopiteľných dôvodov neuvediem, vedel by som si zrejme bez vážnych komplikácii zriadiť internetový prístup k rôznym firemným účtom v Slovenskej sporiteľni. A potichúčky z účtov vyberať peniaze. Majitelia nemajú ako zistiť, že tam majú nového disponenta navyše.

A ak by som pri návšteve pobočky pri zriadení prístupu k účtu použil ukradnutý občiansky preukaz, tak vďaka povinnému rúšku na tvári by som bol neodhaliteľný.

Ale také niečo samozrejme neurobím, nie som predsa zlodej a podvodník, ale čestný človek a navyše farár.

Len dúfam, že sa kompetentní v Slovenskej sporiteľni zobudia a rozhýbu skôr, než im tohto Čierneho Petra vráti do ruky nejaký podvodník a vybieli účty ich klientom.



Som presvedčený, že za danú situáciu a chyby nemôžu pracovníci pobočiek, preto ani neuvádzam, ktoré pobočky to sú.

Chyba je v systéme - a zodpovedné za to je diletantstvo vedenia Slovenskej sporiteľne.

Ak by miesto investovania do nezmyselnej reklamy na Georga radšej investovali do opravy jeho chýb, urobili by omnoho lepšie.