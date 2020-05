Ďalšia deformácia slovenského školstva?

Minister školstva sa už zohrial na svojej stoličke. Školy a škôlky fungujú vzorne podľa pokynov; problém s povinne podávanými obedmi všetkým deťom sa vďaka covidu-19 zázračne vyriešil. A tak načim prísť s niečim zásadným.

Pán minister Gröhling sa rozhodol pre reformu školského systému.

Koľký minister školstva s takýmto nápadom v krátkych dejinách samostatného Slovenska to už je? Tuším, každý z nich sa slovenské školstvo snažil r(d)eformovať. Azda len pani ministerka E.S. zo SNS školstvu počas ministrovania neublížila reformami, pretože jej hlavnými starosťami v úrade bolo napríklad, aby na pracovnú cestu do Egypta s ňou išli dve pracovníčky ministerstva, ktoré sa jej tam budú starať o garderóbu...

Ale vráťme sa do súčasnosti:

Je to reforma, ktorá odbúra zbytočnú byrokraciu, ktorou sú učitelia zaťažení?

Alebo azda prinesie zlepšenie v ich platovom ohodnotení?

Pritiahne do školstva mladých učiteľov, plných tvorivých nápadov v prístupe ku vzdelávaniu?

Nie.

Pán minister sa rozhodol pre niečo omnoho inovatívnejšie: zrušiť deviaty ročník základných škôl.

Päťdesiatnici a starší si azda spomenú - veď to už tu raz bolo.

Ešte za socialistického Československa sme tu mali ZDŠ a súdruhovia usúdili, že deti sedia v školských laviciach zbytočne dlho. A tak najprv tí najmúdrejší sa mohli hlásiť na strednú školu z osmičky, deviate triedy sa postupne redukovali; neskôr do deviatky išli len tí, ktorých neprijali na strednú školu, a tak mali šancu to o rok znovu skúsiť; až napokon v roku 1983 už bola pre celú Bratislavu otvorená len jedna deviatka, kam išli už len tí, ktorých fakt nebolo možné umiestniť ani na učňovku. A ZDŠ sa tak zmenila na ZŠ.

O desaťročie neskôr však iné múdre hlavy zistili, že máme maturantov, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov - čiže je problém s ich zamestnaním, keďže nie sú plnoletí. Riešenie? Pridáme deviatu triedu, a je po probléme.

Vlastne, nie je. Medzičasom totiž vznikli osemročné gymnáziá, kde talentované deti nastupovali po štvrtej triede ZŠ. Pridaním 9. ročníka na ZŠ vznikol nesúlad - v učebných osnovách, ale aj vo veku maturantov. Najprv to nikto neriešil. Veď na osemročných gymnáziách sú deti talentované a ten jeden chýbajúci rok v osnovách hravo zvládnu. A že maturujú o rok skôr, to tiež nevadí nevadí, veď budú pokračovať v štúdiu na VŠ.

No, niekomu to predsa vadilo. A tak ďalšia múdra hlava prišla s nápadom, aby na osemročné gymnáziá išli žiaci nie zo štvrtej ale až z piatej triedy. Veď aj za prvej ČSR bola predsa ľudová škola päťročná, až potom išli na meštianku, či strednú školu.

A tak, okrem problému pre gymnáziá, ktorým na jeden rok vypadol prvý ročník a o osem rokov neskôr maturanti, vznikol tu aj problém pre samotných žiakov. Keďže prv jednotné učebné osnovy boli nahradené štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) a naň nadväzujúcim školským vzdelávacím programom (ŠkVP) - a ten bol na školách rozdielny, deti prichádzali na osemročné gymnáziá zo škôl, kde sa v piatej triede učil každý niečo iné (lebo ŠVP určil len rámcové vzdelávanie celého druhého stupňa, ale čo sa budú učiť v ktorom ročníku, to určil ŠkVP - a ten bol na každej škole iný).

Rodičom tak nezostalo iné, než ich deťom, ktoré nastúpili do prvého ročníka osemročného gymnázia, platiť súkromné doučovanie z matematiky, hoci na ZŠ z tohto predmetu excelovali...

Problém však mali aj deti z obcí, kde je len prvý stupeň ZŠ. Ak takéto dieťa chcelo ísť na osemročné gymnázium, muselo na jeden rok ísť na novú školu do piatej triedy, a za rok si znovu zvykať na iný kolektív gymnázia.

Očakával by som, že pán minister Gröhling, uvedie ako dôvod navrhnutej reformy nápravu práve týchto problémov. Lenže tie neuviedol, ba ani len nenaznačil.

Gól do brány školstva bude, ak deviaty ročník zruší, ale nechá prijímanie na osemročné gymnáziá v piatej triede. Potom študenti z týchto gymnázií budú maturovať o rok neskôr ako ostatní. Alebo sa pretransformujú na sedemročné gymnáziá?

Minister uviedol úplne iný problém, ktorý chce touto reformou riešiť: "Veľa základoškolákov odchádza na bilingválne gymnáziá už po ôsmom ročníku."

Neviem, či na bilingválne gymnáziá odchádza až tak "veľa základoškolákov", že je kvôli tomu potrebné meniť celý systém základného školstva... Ale nezamyslel sa pán minister nad tým, že niektoré bilingválne gymnáziá sú päťročné - a tak práve z toho dôvodu prijímajú deti už z ôsmej triedy?

Ďalej chce reformou pán minister pomôcť slabým žiakom: Povinná školská dochádzka trvá desať rokov. To znamená, že ju žiak ukončí spravidla v prvom ročníku strednej školy. Ak by základná škola trvala len osem rokov, študent by povinnú školskú dochádzku ukončil v druhom ročníku na strednej škole. Mnohí by tak mohli dostať výučný list a lepšie by sa uplatnili na trhu práce. Po prvom ročníku strednej školy sa výučný list nedáva.

No, neviem, pán minister...

Ale viem, že dochádzka žiakov na dvojročných učebných odboroch stredných škôl je taká úbohá, že ten papier (výučný list) im pri hľadaní práce veľmi asi nepomôže.

Okrem toho, viete o tom, že tu máme sociálnu vrstvu obyvateľstva, kde dieťa na druhom stupni cielene prepadne, hoci má na to, aby neprepadlo, a to len z dôvodu aby povinnú 10 ročnú školskú dochádzku mohlo absolvovať celú na miestnej základnej škole, a nemuselo rok cestovať na strednú školu? Ak im zrušíte deviatu triedu, docielite len to, že budú musieť prepadnúť dva razy.

A ešte jedna geniálna myšlienka z ministrovej hlavy: "Základné školy sa budú špecializovať na odbory. Niektoré budú zamerané humanitne, iné jazykovým či matematickým smerom. Deti sa tak budú ľahšie orientovať v tom, na aké stredné školy sa hlásiť."

Základné školy máme nielen v Bratislave, kde si môžu rodičia vybrať, či dajú dieťa do školy na susednej ulici, alebo o dve ulice ďalej. Tam si môžu rodičia vyberať školu aj podľa špecializácie.

Lenže základné školy máme aj na vidieku, kde je často jedna škola pre viac obcí. Azda bude dieťa cestovať na základnú školu v susednom okrese, lebo škola v ich dedine sa špecializuje humanitne, ale on má nadanie na matematiku?

Možno by mohol pán minister porozmýšľať, prečo sa základná škola volá základná. Nie je to preto, že poskytuje základné vzdelanie? Na ne potom nadväzujú školy, ktoré sa špecializujú.

Ak dieťa prejavuje už pred ukončením základného vzdelania výrazný talent, práve na to slúžia gymnáziá či lýceá, ale aj umelecké či športové školy, kde sa to talentované dieťa môže špecializovať.

Naše školstvo je dlhodobo v srabe. Zdá sa, že miesto riešenia akútnych problémov, zase sa idú hľadať zástupné problémy, aby sa vyvolalo zdanie, že problémy sa riešia...

Alebo, že by to bolo VŠETKO INAK ???

Veď ak zrušíme deviatu triedu, bude to asi o 10-12% menej odučených hodín na škole.

Tak bude treba menej učiteľov. A teda na ich platoch ušetríme finančné prostriedky, ktorých je v školstve tak úboho málo!

Čo tam po tom, že menej učiteľov na škole znamená viac predmetov, ktoré budú učiť učitelia bez príslušnej aprobácie na daný predmet? Veď pri tej kvalite nášho školstva, je to aj tak jedno...

Navyše, viac hodín odučených učiteľmi neodborne, znamená nižšie finančné ohodnotenie učiteľa. A to je predsa ďalšie ušetrenie peňazí.

Gratulujem, pán minister, to ste vymysleli naozaj dobre!

__________________________________

Vysvetlivky skratiek pre mladšie ročníky:

ZDŠ - Základná deväťročná škola, ktorá vznikla reformou v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď ľudové, resp. národné školy a jedenásťročenky boli nahradené jednotným systémom škôl; v roku 1984 bol deviaty ročník zrušený a tak názov bol zmenený na Základná škola.

ČSR - doteraz nie je úplne jasné, či to bola Československá alebo Česko-Slovenská republika. V každom prípade sa jednalo o štátny útvar, ktorý vznikol koncom roka 1918 na území historického Českého kráľovstva, horného Uhorska a karpatskej Ukrajiny.

SNS - kedysi parlamentá i vládna strana, ktorú viedli také zaujímavé postavičky ako cikajúci Janko, Anička z Kysúc, či kapitán Andrejko, doktor plagiátorských vied.