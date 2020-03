Úspešnosť kresťanských kandidátov

Mnohé strany v predvolebných vyjadreniach deklarovali, že majú na svojich kadidátkach kresťanov. Okrem neúspešného KDH ešte ďalšie dve strany s kresťanstvom v názve kandidovali na kandidátkach iných strán. Ako dopadli?

Kresťanská únia

Táto strana, založená pred rokom odídencami z KDH (i z OĽaNO), mala svoje miesta na kandidátke Matovičovho víťazného OĽaNO.

18 kandidátov dostalo pozície v celom spektre kandidátky: 4, 25, 38, 47, 59, 67, 76, 86, 98, 102, 106, 114, 119, 125, 127, 132, 136, 141.

Z toho štyria kandidáti získali poslanecký mandát.

Z nich len Richard Vašečka z konca kandidátky (141) sa tam dostal vďaka 28 tisíc preferenčným hlasom (prekrúžkovaniu).

Predsedníčka strany Anna Záborská vďaka pozícii v čele kandidátky (4) mala poslanecké kreslo v podstate isté. Ale 36 a pol tisíca preferenčných hlasov by jej pomohlo prekrúžkovať sa aj z horšej pozície.

Ďalší dvaja poslanci získali kreslá vďaka tomu, že OĽaNO získalo až 53 kresiel v parlamente. A tak pozície na kandidátke 25 a 38 tiež priniesli Kresťanskej únii poslanecké kreslá. Kandidát zo 47. pozície sa však vďaka prekrúžkovaným poslancom dostal tesne pod čiaru (54. miesto).

KDŽP - Aliancia za Slovensko

Strana s pôvodným názvom Kresťanská demokracia - život a prosperita (neformálne nazývaní Kuffovci) vznikla tiež pred rokom, tiež okolo odídencov z KDH a z OĽaNO, pod pastierskym patronátom kňaza M.Kuffu.

Práve jeho "krížiacka výprava" proti zlu z Istanbulu zaimponovala Kotlebovcom, ktorí im ponúkli miesto na svojej kandidátke.

13 kandidátov dostalo pozície v prvej polovici kandidátky: 7, 17, 33, 36, 60-68.

Z toho traja kandidáti získali poslanecký mandát.

Súčasný predseda strany Tomáš Taraba mal celkom pohodlné 7. miesto na kandidátke. Ale i z horšieho miesta by sa do parlamentu dostal, pretože cez 7 a pol tisíc preferenčných hlasov by mu na to stačilo.

Z 33. a 36. miesta sa pohodlne prekrúžkovali ďalší dvaja členovia predsedníctva strany. Otázkou je, nakoľko im k tomu pomohlo ich priezvisko: Štefan Kuffa získal vyše 20 tisíc hlasov a Filip Kuffa 10 a pol tisíca.

Ak by preferenčné hlasy neboli, tesne by sa zo 17. miesta kandidátky do parlamentu dostal aj sekretár strany. Ale prekrúžkovaní poslanci ho odsunuli až na 20. miesto.

Či tieto poslanecké mandáty sú pre uvedené strany úspechom, alebo či svojou účasťou pomohli zvýšiť úspech strán, ktoré im dali priestor na svojej kandidátke, si hodnotiť netrúfam.

Okrem spomenutých siedmich poslancov sa aj novozvolení poslanci iných strán deklarujú ako kresťania. Ostáva len veriť a dúfať, že kresťanské hodnoty budú uplatňovať aj pri výkone svojho mandátu.